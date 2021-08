Adempauze op Wall Street na recordreeks, Sonos schiet omhoog

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine uitslagen aan de nieuwe handelsdag begonnen. Daarmee lijkt de recordreeks van de leidende Dow-Jonesindex en de brede S&P 500 voor even tot stilstand te zijn gekomen. Beleggers verwerkten onder andere cijfers over de werkloosheidsuitkeringen die precies voldeden aan de verwachtingen. Producent van consumentenelektronica Sonos beleefde een koerssprong van bijna 8 procent na cijfers.