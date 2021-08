De mannen die verdacht worden van de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries moeten op 18 oktober voor het eerst voor de rechtbank Amsterdam verschijnen. Dat is de huidige planning, laat de advocaat van vermeende schutter Delano G. desgevraagd weten. Het zal dan nog niet om een inhoudelijke zitting gaan. Het is nog niet duidelijk of de zitting in een extra beveiligde rechtbank gaat plaatsvinden.