Tot nu toe hebben 22 Amsterdammers zich aangemeld om als waarnemer te kijken of de politie de mensen die worden gecontroleerd op wapenbezit echt willekeurig uitkiest en niet op basis van huidskleur of andere uiterlijk kenmerken. De politie doet in september een proef met wapencontroles in vijf buurten: Bijlmer-Centrum, Burgwallen Nieuwe Zijde, Geuzenveld, de Dapperbuurt en de Waterlandpleinbuurt.