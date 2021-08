De kans is groot dat er een einde komt aan het enorm populaire „rondje Posbank” voor gemotoriseerd verkeer. De gemeenten Rheden en Rozendaal hebben samen met gebiedsbeheerder Natuurmonumenten en 35 belangenorganisaties drie plannen gemaakt om de overstelpende drukte in het kwetsbare natuurgebied aan te pakken. In het najaar beslissen de gemeenteraden welke van de drie voorstellen het gaat worden.