RIVM: niet 85 maar 84 procent volwassenen kreeg eerste prik

Ruim 84 procent van de volwassenen heeft tot en met afgelopen zondag ten minste één vaccinatie tegen het coronavirus gekregen, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vorige week meldde het instituut nog dat bijna 85 procent van de 18-plussers ten minste één prik had gehad, maar vanwege een aantal correcties in de berekeningen moest dat percentage een beetje naar beneden worden bijgesteld. In totaal moesten er 160.000 vaccinaties worden gecorrigeerd.