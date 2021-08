Coronazorgen houden winst Nikkei beperkt

In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, is de aandelenbeurs dinsdag licht hoger gesloten. Beter dan verwachte resultaten van een aantal grote Japanse bedrijven boden steun aan de handel. De winsten bleven echter beperkt door de aanhoudende zorgen over de snelle verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus in veel Aziatische landen. Beleggers vrezen dat de economische groei in de regio zal vertragen door strengere coronamaatregelen.