Tientallen reizigers brengen vakantie door in quarantainehotel

Tientallen reizigers moeten tijdens hun vakantie verplicht in een quarantainehotel verblijven, of blijven achter op het vakantieadres terwijl familie of vrienden naar huis vliegen. Dat blijkt uit een rondgang langs reisorganisaties. Bij Corendon moesten de afgelopen zes weken zeventig mensen tijdens hun vakantie in quarantaine. Bij Sunweb ging het ook om tientallen reizigers, al werden daar geen exacte aantallen genoemd. TUI kon geen aantallen noemen, maar bevestigt dat het regelmatig reizigers heeft die in afzondering moeten.