Nederland moet draconische maatregelen nemen om doelen op het gebied van energietransitie te halen. Daarvoor is een kabinet met visie nodig en een minister-president met lef. Met Rutte gaat het niet lukken, zegt Johan Vollenbroek, voorzitter van milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB). Vollenbroek reageert op het klimaatrapport van het IPCC dat maandag is gepubliceerd.