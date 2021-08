De vorig jaar ontslagen financieel directeur van de Volksbank, Pieter Veuger, heeft geen recht op een miljoenencompensatie van het financiële concern achter merken als SNS en RegioBank. Hij had een ontslagvergoeding geëist van 2,8 miljoen euro, omdat hij ten onrechte zou zijn ontslagen. Maar de rechter in Utrecht gaat niet mee in zijn betoog en heeft de eis afgewezen.