Uber-concurrent Bolt heeft een investering van 600 miljoen euro opgehaald om een boodschappenbezorgdienst op te zetten. Aan het Estse bedrijf achter de taxi-app hangt daarmee een prijskaartje van 4 miljard euro. Bolt is actief in 45 landen in Europa en Afrika, waaronder Nederland. In de vier grote steden rijden taxi’s van het bedrijf rond.