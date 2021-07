Amazon leverde vrijdag flink aan beurswaarde in op Wall Street. Beleggers verwerkten een tegenvallend kwartaalbericht van het webwinkelconcern. Daarnaast is bekend geworden dat Amazon een grote privacyboete heeft gekregen in Luxemburg. Ook hebben er weer diverse andere grote bedrijven een kijkje in de boeken gegeven, waaronder Procter & Gamble en Colgate-Palmolive. Die stonden daardoor eveneens in de belangstelling.