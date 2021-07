In Limburg moet 180 kilometer aan Maasdijken versterkt worden

De 180 kilometer aan Maasdijken die Limburg heeft, moeten voor 2050 opnieuw gecontroleerd en versterkt worden. Daarvan zitten 56 kilometer in de planning of worden reeds uitgevoerd, zoals in Heel, Kessel, Beesel en Blerick. Daarnaast moet in de verdere toekomst opnieuw gekeken worden naar nog eens 126 kilometer aan dijk. Die voldoen wel aan de oude waterbeschermingsregels. Maar omdat die regels in 2017 zijn aangescherpt, moet ook de waterkering aan die nieuwe regels aangepast worden.