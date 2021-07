De huurprijzen voor rijtjeshuizen en appartementen in de vrije sector zijn in de afgelopen drie maanden verder gestegen vanwege de aanhoudende krapte op de woningmarkt, berekenden makelaarsvereniging NVM en Vastgoedmanagement Nederland. Er is wel sprake van regionale verschillen, in enkele gemeenten stabiliseerden de prijzen. Verder liepen de huurprijzen van bestaande bouw minder hard op dan van nieuwbouw.