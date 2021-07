Nissan stijgt flink op Japanse beurs na resultaten

Nissan Motor behoorde donderdag tot de grootste stijgers op de aandelenbeurs in Tokio. De Japanse autofabrikant boekte een verrassende winst in het afgelopen kwartaal en verhoogde zijn verwachting voor het hele jaar. Beleggers verwerkten daarnaast het besluit van de Federal Reserve (Fed) om de rente ongewijzigd te laten. De grootste economie ter wereld herstelt volgens de Amerikaanse centrale bank wel dusdanig snel dat de doelen van het stimuleringsbeleid dichterbij komen. Een verhoging van de rente is echter nog lang niet aan de orde.