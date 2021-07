Het is illegaal om dividendbelasting meermaals terug te vragen terwijl die maar één keer is betaald. Dat is de conclusie in de eerste uitspraak van de hoogste Duitse rechtbank over de zogeheten cum/ex-fraude. De uitspraak biedt Duitsland en andere gedupeerde staten duidelijkheid in het vervolgen van bankiers, handelaren en investeringsfondsen die meewerkten aan de zwendel die hun schatkisten miljarden euro’s hebben gekost.