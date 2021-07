De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing profiteert van het herstel in de luchtvaartsector van de coronacrisis. Luchtvaartmaatschappijen bestellen daardoor weer nieuwe vliegtuigen bij Boeing, nadat die orders eerder werden geannuleerd of uitgesteld. Het bedrijf wist de omzet in het tweede kwartaal daardoor flink te verhogen en weer winst te boeken, na de dieprode cijfers een jaar geleden.