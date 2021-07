Kritisch miljardair Sun Dawu tot 18 jaar veroordeeld in China

Een zakenmagnaat en fel criticus van het Chinese regeringsbeleid op het gebied van de landbouw en de bestrijding van onder meer het coronavirus, Sun Dawu, is tot achttien jaar cel veroordeeld wegens opruiing, het verstoren van de openbare orde en het illegaal werven van fondsen. De 67-jarige veroordeelde is volgens de volksrechtbank in Gaobeidian schuldig aan onder meer het ophitsen van mensen om staatsorganen aan te vallen en het functioneren van overheidsorganen te dwarsbomen. Het proces vond achter gesloten deuren plaats in de stad circa 60 kilometer ten zuiden van Peking.