Tientallen Afghaanse tolken wachten nog op vertrek naar Nederland

In Afghanistan wachten nog zeker zeventig tolken die voor de Nederlandse militairen werkten, op hun vertrek naar Nederland. De betrokkenen hebben een aanvraag ingediend bij Defensie, maar moeten voor zichzelf en hun gezin nog paspoorten krijgen van de Afghaanse overheid. Deze hobbel neemt vaak enige tijd in beslag, maar we mogen ze niet zonder paspoort en visum meenemen, zegt een woordvoerder van Defensie naar aanleiding van een artikel in Trouw.