Langdurige verkeersmaatregelen Haringvlietbrug pas op 9 augustus

De beperking van de maximumsnelheid van 100 naar 50 kilometer per uur op de Haringvlietbrug gaat twee weken later in, op 9 augustus. Aanvankelijk zouden de twee jaar durende maatregelen vanwege werkzaamheden aan de brug komende maandag ingaan, maar de voorbereiding duurt iets langer dan verwacht, schrijft demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) zaterdag in een brief aan de Tweede Kamer. De brug in de A29 is een belangrijke verbinding tussen Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant.