Slachterij Gosschalk in Epe moet na bijna drie weken sluiting nog steeds dichtblijven. Dat bevestigt een woordvoerder van de NVWA na berichtgeving van Omroep Gelderland. Het bedrijf moest dicht nadat er eind juni schokkende beelden naar buiten kwamen waarop te zien was hoe dieren in de slachterij ernstig werden mishandeld door het personeel.