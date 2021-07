De wateroverlast in Zuid-Limburg heeft in de gemeente Valkenburg aan de Geul voor 400 miljoen euro aan schade veroorzaakt. Het gaat volgens burgemeester Daan Prevoo naar schatting om 200 miljoen euro aan materiële schade en 200 miljoen euro bedrijfsschade. Dat laatste komt doordat bedrijven de inkomsten van het toeristische hoogseizoen in de regio moeten missen.