„Het is mooi. Waardig.” Dat zegt een belangstellende die woensdagochtend als een van de eersten afscheid heeft genomen van de doodgeschoten misdaadverslaggever Peter R. de Vries in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Aan de gevel van het theater hangt een grote zwart-witfoto van De Vries, met zijn lijfspreuk “On bended knee is no way to be free” en de jaartallen 1956-2021.