Australiër ontsnapt met lakens uit quarantaine-hotel

Een 39-jarige Australiër is met behulp van aan elkaar geknoopte lakens ontsnapt uit het hotel waar hij in Perth was opgesloten omdat hij bij aankomst in de deelstaat Western Australia geen speciale pas kon tonen die wordt verlangd in verband met de coronamaatregelen. Travis Jay Miles kwam maandag vanuit het oosten van het land aan in Perth en werd toegang tot de deelstaat geweigerd. Hij werd overgebracht naar een hotel bestemd voor verplichte quarantaine in afwachting van zijn vlucht terug naar Queensland op dinsdag.