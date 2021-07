Een 50-jarige Amsterdammer is maandag aangehouden omdat hij wordt verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrifte, meldt de FIOD. De opsporingsdienst van de Belastingdienst heeft twee woningen en een kantoor in Amsterdam doorzocht en beslag gelegd op 25.000 euro contant geld, 70.000 euro aan cryptovaluta’s, een Rolex-horloge en de fysieke en digitale administratie van de man.