Budgetluchtvaartmaatschappij easyJet heeft afgelopen kwartaal vanwege de malaise in de luchtvaart als gevolg van de coronacrisis opnieuw een stevig verlies in de boeken gezet. Toch is topman Johan Lundgren positief gestemd over de zomermaanden en de herfst nu de Britten weer mogen vliegen en meer reisbeperkingen worden opgeheven. In Nederland gaat het ook weer goede kant op, zei de topman in een persconferentie.