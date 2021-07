Supermarktketen Jumbo komt met cijfers over de prestaties in het eerste halfjaar. Tijdens coronajaar 2020 boekte het bedrijf nog een recordomzet. Dat kwam onder meer door het massale hamsteren van boodschappen en doordat de horeca grote delen van het jaar was gesloten. Jumbo verwachtte begin dit jaar nog een omzet van meer dan 10 miljard euro te realiseren in 2021.