Een meerderheid van de Nederlanders is voor het belasten van het gebruik van een auto in plaats van het bezit, zoals nu nog het geval is. Dat stelt onderzoeksbureau Multiscope naar aanleiding van een onderzoek onder ruim 3000 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Daarnaast vindt ruim een derde dat het verhogen van de verkeersveiligheid de hoogste prioriteit moet krijgen in het landelijke verkeersbeleid.