Het binnenvaartschip ”Marchemos” van Daan Weijma (21) ligt nog steeds stil in Maasbracht. Wanneer hij zijn lading zand verder kan vervoeren, weet de schipper maandagmiddag nog steeds niet. „Ik mag nog steeds niet varen. Er is nog niets bekend over wanneer het weer kan. Ik ben wel aan boord, bezig met klussen.”