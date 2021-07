Nederlandse bloemensector exporteerde meer dan voor corona

De Nederlandse bloemen- en plantenexport is in de eerste zes maanden van dit jaar hoger uitgekomen dan in 2019, voor de coronacrisis. In totaal ging het om 4,1 miljard euro, meldt brancheorganisatie Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB). De dure inkoopprijzen van bloemen en planten spelen daarbij wel mee. Die worden veroorzaakt door een lager aanbod op de markt en hoge prijzen voor transport per vliegtuig.