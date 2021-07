Het Britse modemerk Burberry heeft in het tweede kwartaal een flinke omzetstijging geboekt. De strategie van het bedrijf om jongeren te trekken door onder meer influencer Kendall Jenner en muzikante FKA Twigs in reclames in te zetten, hielp daarbij. Ook de nieuwe lederwarentak van het bedrijf, die onder meer handtassen maakt, is succesvol.