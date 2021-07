Inwoners van de Abdis Adamastraat in Roermond hebben donderdag gezamenlijk zand laten komen dat op een grote hoop in hun straat is neergelegd. Donderdagnamiddag waren de buurtbewoners druk in de weer met het vullen van eveneens zelf bestelde zandzakken. De bewoners van deze straat aan de monding van de Hambeek in de Maas wachten niet af tot de gemeente in actie komt, laten ze weten.