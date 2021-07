Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl na resultaten flink omlaag op beurs

Just Eat Takeaway, bekend van Thuisbezorgd.nl, was donderdag de grote verliezer bij de hoofdfondsen op de Amsterdamse beurs. Beleggers reageerden teleurgesteld op de nieuwe resultaten van het maaltijdbestelbedrijf. Biotechnoloog Galapagos en navigatiespecialist TomTom werden na cijfers ook hard afgestraft op Beursplein 5. Het was sowieso een sombere beursdag, waarin de belangrijkste Europese graadmeters allemaal duidelijke verliezen noteerden.