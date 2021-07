Een kernreactor van de kerncentrale in het Belgische plaatsje Doel nabij Antwerpen is handmatig stilgelegd, meldt de nucleaire waakhond FANC. Een snelle stijging van het waterstofverbruik in een wisselstroommachine wijst volgens het federaal agentschap voor nucleaire controle op een lek. De reactor kan pas worden herstart wanneer het lek is gedicht, aldus FANC.