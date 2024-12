Hafez al-Assad heerste vanaf 1971 als een dictator over Syrië tot hij in 2000 op 69-jarige leeftijd overleed aan een hartaanval. Hij werd begraven in het mausoleum in Qardaha, in de regio Latakia.

Bashar al-Assad volgde zijn vader op en stond 24 jaar aan het hoofd van het land. Afgelopen weekend verliet hij het land na het bliksemoffensief van de rebellen. Hij zit nu in Rusland met zijn familie.