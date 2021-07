Rijkswaterstaat verwacht dat de Maas bij het dorp Sint Pieter (gemeente Maastricht) donderdagavond 3000 kubieke meter water per seconde zal afvoeren. Dat is naar verwachting de hoogste stand die de regenrivier zal bereiken, want na donderdag neemt de regen in het hele stroomgebied flink af. Met een afvoer van 3000 kubieke meter per seconde komt het hoogwater terecht in de top 5 van hoogste waterstanden ooit in de Maas.