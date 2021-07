Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway.com heeft in de eerste zes maanden van dit jaar opnieuw fors meer bestellingen verwerkt voor restaurants. Dat aantal steeg met 61 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2020. De afgelopen 1,5 jaar heeft het bedrijf volop geprofiteerd van lockdowns en horecasluitingen in de coronacrisis.