Beveiligers op Schiphol maken zich volgens vakbond CNV zorgen over de toenemende drukte op de luchthaven. „Het is vaak hutjemutje in de rij voor de controles. Beveiligers zijn er absoluut niet gerust op hoe het er nu aan toegaat, zeker nu de Delta-variant rondwaart”, zegt CNV-onderhandelaar Erik Maas.