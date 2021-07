Kabinet: Kijken wat EU-klimaatpakket voor Nederlanders betekent

Het demissionaire kabinet gaat „heel goed kijken” wat de klimaatplannen van de Europese Commissie in de praktijk voor Nederlanders betekenen. Dat zegt staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat). „Daarbij letten we in het bijzonder op de haalbaarheid en betaalbaarheid van voorstellen.” Frans Timmermans, tweede man van de commissie en verantwoordelijk voor de plannen, denkt dat die Nederland wel zullen aanstaan.