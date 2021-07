De Belastingdienst opent dit jaar tien nieuwe steunpunten in gemeentehuizen en wijk- of stadscentra. Die moeten een aanvulling vormen op de al bestaande 21 balies in kantoren van de fiscus zelf, die weer volledig opengaan. Het eerste nieuwe steunpunt wordt op woensdag 21 juli geopend in het stadhuis van Terneuzen.