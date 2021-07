Italië en elf andere EU-landen kunnen aan de slag met herstelplan

Twaalf EU-landen, waaronder Italië, Spanje, Frankrijk en Duitsland, ontvangen nog deze maand geld waarmee ze aan de slag kunnen met hun nationale coronaherstelplannen. Het gaat in totaal om ruim 392 miljard euro. De EU-ministers van Financiën hebben de eerste plannen dinsdag in Brussel goedgekeurd. Italië is met 191,5 miljard aan subsidies en gunstige leningen de grootste ontvanger, Spanje met 69,5 miljard euro aan subsidies de tweede.