De bekende Amerikaanse advocaat Michael Avenatti is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor zijn poging Nike af te persen. Een jury in New York oordeelde vorig jaar dat hij heeft geprobeerd het sportmerk 20 miljoen dollar afhandig te maken. Avenatti is vooral bekend als advocaat van pornofilmster Stormy Daniels in haar zaak tegen oud-president Donald Trump.