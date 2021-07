De inflatie in Nederland is in juni gedaald naar 2 procent op jaarbasis, van 2,1 procent in mei. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een lagere inflatie is doorgaans goed voor de koopkracht van consumenten, want bij sterk oplopende prijzen kunnen mensen minder kopen van hun inkomen. Ook wordt door een hoge inflatie het spaargeld van mensen minder waard.