De Belgische fotograaf Olivier Hoslet liet maandag zijn drone langs de toren van de Grote Kerk van het Friese Hindeloopen vliegen. De oude torenspits ging in 1701 na een blikseminslag verloren. In 1724 kreeg de toren een nieuwe bekroning. Boven op de spits staat een windvaan in de vorm van een zeilschip. beeld EPA, Olivier Hoslet