SER-jongeren: huidig leenstelsel studenten weg, basisbeurs terug

Een reeks jongerengroepen uit onder meer de studentenbewegingen en de vakbonden onder de vlag van de SER wil dat de basisbeurs terugkeert en er een ruimere aanvullende beurs komt voor studenten. Het huidige leenstelsel wordt als een grote last ervaren en bevordert de zelfstandigheid van studenten niet. Dat stelt het SER Jongerenplatform in de verkenning ‘Studeren zonder druk: Voorstel voor een nieuw studiefinancieringsstelsel’ die dinsdag is gepubliceerd.