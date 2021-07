Vanwege het opblazen van een coronatestlocatie in de Brabantse plaats Beek en Donk zouden twee jongemannen een celstraf tot acht maanden, waarvan de helft voorwaardelijk, moeten krijgen. Dat eiste de officier van justitie maandag in de rechtbank in Den Bosch. Luuk van S. (22) uit Gemert en Angelo van L. (26) uit Helmond hebben bekend dat zij de container met zware explosieven bestookten.