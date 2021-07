Het aantal mensen dat vorige week zaterdag corona opliep bij uitgaansgelegenheid Aspen Valley in Enschede, is verder opgelopen. Inmiddels is van ongeveer 165 mensen bekend dat ze besmet zijn geraakt, van de naar schatting 600 bezoekers op die avond. De GGD Twente bevestigt zondag berichtgeving hierover door dagblad Tubantia.