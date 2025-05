Opnames The Voice deze zomer van start, al duizenden aanmeldingen

Volgens ITV is het lastig de cijfers te vergelijken met het aantal aanmeldingen voor de laatste ‘oude’ reeks, die begin 2022 werd stopgezet na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. „Toen konden mensen zich al het hele jaar aanmelden”, legt een woordvoerder uit. „Maar meer dan 2000 mensen in een maand tijd is echt heel erg veel.” Ook de komende maand kunnen mensen zich nog aanmelden.

De nieuwe editie van The Voice of Holland moet vanaf januari 2026 op televisie te zien zijn. The Voice Kids volgt later in 2026. RTL heeft extra gedragsregels ingevoerd. Deelnemers mogen onder meer niet meer alleen zijn met coaches of medewerkers.