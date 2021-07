Consumentenbond wil dat politiek ingrijpt om kosten geldopname

Het is niet in het belang van consumenten dat steeds meer banken geld vragen voor de opname van contant geld. Volgens de Consumentenbond is cashgeld een wettig betaalmiddel en zou het gebruik ervan door banken volledig gefaciliteerd moeten worden. De consumentenorganisatie wil ook dat de politiek ingrijpt omdat het niet aan banken is om het gebruik van cashgeld actief te ontmoedigen. Dat bevestigt een woordvoerster van de bond na berichtgeving door de Volkskrant.