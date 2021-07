AEX begint sterk aan tweede jaarhelft door optimisme over herstel

De Amsterdamse AEX-index is donderdag sterk begonnen aan de tweede helft van 2021 en tikte een nieuwe recordstand aan. Beleggers lijken na de sterke eerste jaarhelft te blijven gokken op een voorspoedig economisch herstel van de coronacrisis in Europa. De stemming werd daarbij gesteund door een recordgroei van de industrie in de eurozone in juni. Later op de dag komen nog de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de VS naar buiten, die mogelijk meer inzicht geven in de situatie op de Amerikaanse arbeidsmarkt.