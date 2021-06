De Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos heeft woensdag de drie kosmonauten van de Sojoez-11-missie herdacht die vijftig jaar geleden om het leven kwamen tijdens hun terugtocht naar de aarde. Ze overleden doordat de zuurstof in de capsule wegviel. De slachtoffers zijn de enige ruimtevaarders die in de ruimte zijn overleden. Zij waren ook de eerste mensen die tijdelijk in een ruimtestation leefden en werkten.